BASTIAN DA CRUZ – 10 out of 37

BASTIAN DA CRUZ, da klingt eher nach Lateinamerika. Sein Englisch klingt eher nach Nordamerika. Also, ganz klar, dieser Mann muss aus Dänemark kommen. Aus Aarhus, um genau zu sein.

Der junge Musiker war im letzten Jahr mit GODSMACK unterwegs, hat mit ihnen 37 Konzerte in den USA und Kanada gespielt und aus diesen nun 10 Songs mitgebracht, die er auf diesem Livealbum veröffentlicht. BASTIAN DA CRUZ bietet die die Essenz von Singer/Songwriter-Musik: Eine überzeugende, starke Stimme und eine ebensolche Gitarre. Und mehr braucht er gar nicht, um die tausenden von Menschen, in deren Gesichter er bei den Konzerten blickte, zum andächtigen Zuhören zu bewegen. Purer Sound, keine technischen Tricks, keine Postproduction, einfach das, was die Zuhörer:innen jeden Abend erleben konnten. Und das geht sehr schnell ans und ins Herz, insbesondere die Stimme des Dänen begeistert schon während des ersten Songs.

So bekommen wir hier nicht nur einen schönen Eindruck davon, wie sehr BASTIAN DA CRUZ die Konzerte genossen hat, sondern auch einen deutlichen Hinweis darauf, dass auch wir uns wohl mal auf den Weg zu einem seiner Auftritte machen sollten, zumindest dann, wenn wir mit der leisen, aber ausdrucksstarken Musik etwas anfangen können. Denn hier ist Zuhören angesagt, zum Quatschen bei nem Bier sollte man sich lieber nicht treffen. Sondern sehr viel besser: Genießen!

Meine Bewertung