DER PLAN – Take it easy!

Ich musste mir doch ein bisschen die Augen reiben und dabei die Frage stellen: Sind das wirklich DER PLAN? Mit einem neuen Album? Nun ja, man kann nicht beide Fragen einfach so mit Ja beantworten. Ja, es sind DER PLAN, die Avantgardekünstler aus längst vergangenen Tagen. Nein, so richtig neu ist „Take it easy!“ nicht, die Band hat hier einige ihrer bekanntesten Werke neu vertont und ihnen einen höchst überraschenden und interessanten Easy-Listening-Anstrich gegeben. So erhalten sie alle einen leichten HELGE SCHNEIDER-Touch, der den Songs dennoch etwas Modernes und zugleich auch Retrospektives gibt.

DER PLAN sind ja nie die Wege gegangen, die andere Bands beschritten, um leicht durchs Leben als Popstar zu kommen. Auch „Take it easy!“ nimmt uns mit in die Seitenstraßen, die nicht ganz so hell erleuchtet sind, wo aber das wahre Leben spielt. Und dieses wahre Leben erzählen uns DER PLAN mit zehn Tracks aus ihrer Schaffensphase, die ihr so sicherlich noch nie gehört haben werdet. Ob „Gummitwist“ oder „Gefährliche Clowns“ (Anspieltipp!): Die Texte klingen so seltsam, wenn sie in diese Easy Listening Kostüme gekleidet werden, seltsam und doch irgendwie schon wieder interessant. Eben DER PLAN. Wenn auch anders, dennoch wieder besonders.

