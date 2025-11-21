TYGERS OF WRATH – Get ready!

Die quirlige Punkrock-Szene Spaniens hat Zuwachs bekommen. TYGERS OF WRATH nennt sich das noch relativ frische Trio, und der Album-Opener „Streetpunk“ gibt bereits mit seinem Namen die Richtung vor, in die es auf „Get ready!“ geht. Mit Rock´n´Roll beeinflussten Gitarren, saftig abgemischten Bass und wortkargen Refrains powert sich die Band durch die 10 Songs ihres Debütalbums und erinnert mich, zumindest in den englischsprachigen Stücken, etwas an eine Mischung aus THE BRUISERS, DISCIPLINE und den UK SUBS. Die auf Spanisch gesungenen Stücke wie „En las sombras“, „Te cogerán“ oder „Medios de Producción“ gefallen mir im direkten Vergleich sogar noch etwas besser, da die TYGERS OF WRATH hier noch über eine eigenständigere Note verfügen. Doch unabhängig davon, in welcher Sprach TYGERS OF WRATH ihre Texte vortragen, ist „Get ready!“ ein Album, das Streetpunk-Fans von vorne bis hinten Freude bereiten dürfte.

