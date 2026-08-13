BYE PARULA – Something Out Of Nothing

Brauchen wir noch mehr Bands, die wie die PARCELS klingen? Das war auf jeden Fall meine erste Assoziation, als ich die ersten Songs des neuen Albums von BYE PARULA hörte. Gerade die Single „Kissburn“ könnte genau so auch auf einem PARCELS-Album drauf sein. Dieser disco-mäßige Song mit Falsett-Gesang geht schon ziemlich lässig ins Ohr – und vermutlich auch in die Beine, wenn man sich auf einer Tanzfläche befindet. Die ganze erste Hälfte des Albums ist ungefähr in diesem Stil gehalten. Mit „Home“ gibt es einen Ausreißer in die 80er, der sich immer mehr steigert, nur um gegen Ende eine elegante Wendung mit ruhiger, fast schon flüsternder Stimme zu nehmen. Die zweite Hälfte des Albums ist dann insgesamt viel ruhiger. Was aber ein bewusster Schritt der Band war, die die Aufteilung selbst so beschreibt: „Songs to Listen to in a Standing Position“ und „Songs to Listen to in a Sitting Position“. Vor allem „Miedo De Olvidar“ (featuring Elisapie) ist ein wunderschönes Lied geworden, aber auch „Needed“ mit der sich immer wiederholenden Textzeile „It’s only a matter of time“ überrascht mit einer genialen Sogwirkung trotz totaler Leichtigkeit. Dieses Album hat auf jeden Fall mehr als seine totale Berechtigung. Es ist nicht nur top produziert, sondern überrascht mit zwei total unterschiedlichen Albumseiten. Diese kanadische Band verdient es, von viel mehr Leuten gehört zu werden. Vielleicht ja nächstes Jahr auf dem Orange Blossom Special Festival, denn ein Lied heißt tatsächlich fast genauso. Das würde doch perfekt passen!