GIGLINGER – React 12″

30 Jahre DIY-Punk liegen hinter GIGLINGER. Nach drei Jahrzehnten neigen sie sich nun dem Post-Punk zu, ja, fast dem Shoegaze. Diese 12″ brilliert durch krachende Gitarren, verzerrten Gesang und hypnotisch monotone Drums. Über acht Minuten wabert „Murder“ so durch den Äther, kriecht langsam und stetig ins Hirn. Zwischen THE ESCAPE und ALIEN SEX FIEND, aber auch definitiv ganz woanders sind GIGLINGER zu verorten.

Wenn „Chant“ dann losballert, auch hier geführt von den stetigen Drums und der scharf schneidenden Gitarre, geht es gleich weiter ins Reich der Schatten, nicht nur vom Titel erinnert hier einiges an THE GARDEN OF DELIGHT. Alles irgendwie 90er, alles irgendwie spannend, alles irgendwie düster, alles irgendwie fesselnd. „React“ beinhaltet nur vier Tracks, dennoch überzeugen GIGLINGER auf ganzer Linie. Dass hier auch noch eine schön aufgemachte Vinyl-Scheibe das Bild abrundet, ist dann das i-Tüpfelchen.

Achso, zwei Songs fehlen natürlich noch: „MIA“ – startet zart, endet im Klanggewitter und ordnet sich gut ein. „Prague 68“ schleppt sich im Vergleich zu den anderen Tracks aus dem Dunkel ins Licht, lässt sich deutlich mehr Zeit, verliert dadurch aber keineswegs die eigene Hypnotik. So nimmt diese EP ein fast schon ruhiges Ende und hinterlässt den Wunsch nach mehr.

