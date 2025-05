BAMBIX – What´s in a name (Re-Release)

In der Regel besprechen wir hier beim Blueprint Fanzine ja keine Wiederveröffentlichungen von Alben. Im Fall von „What´s in a name“ mache ich aber liebend gerne eine Ausnahme, denn dieses Album hat mir damals, als es vor 25 Jahren erschienen ist, verdammt viel bedeutet. Zuvor kannte ich BAMBIX bereits durch ihre vorherigen Alben „Crossing common borders“ und „Leitmotiv“, die ich ebenfalls ziemlich gerne mochte. Mit diesem Werk jedoch hat das niederländische Melodic-Core Trio aus meiner Sicht ihr Meisterstück abgeliefert, welches selbst mit den drei noch nachfolgenden Alben nicht mehr getoppt werden konnte. Dabei ist es weniger die ungewöhnliche konzeptionelle Idee des Albums (fast alle Songs tragen Namen von Personen als Titel und erzählen die (fiktiven?) Geschichten ihrer Namensgeber*innen), sondern vielmehr die durchgängig gute Qualität der darauf enthaltenen Songs. Mit Stücken wie „Beau“, „Maria“, „Julie“ und „Andre“ haben BAMBIX die perfekte Mischung aus Energie, Melodie und Melancholie gefunden, die in mir ein ähnliches Gefühl ausgelöst haben wie einige Jahre zuvor, als ich zum ersten Mal „Life on a plate“ von MILLENCOLIN gehört habe. Wie schön, dass dieses großartige Album nun wieder erhältlich ist!

