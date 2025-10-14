ASTRAL BAKERS – Vertical life

„Huch, was ist hier denn los?“, dachte ich, als ich das Video zu „A dog in a manger“ sah. Hatte die Sängerin und Gitarristin nicht auf dem vorletzten Reeperbahn-Festival noch am Schlagzeug gesessen? Und der neue Drummer damals an der Gitarre gezupft und gesungen? Auf dem zweiten Album von ASTRAL BAKERS ist tatsächlich einiges anders. Auf „Vertical life“ präsentiert sich die Band als eng zusammengewachsenes Kollektiv, in dem die Grenzen zwischen Instrumenten und Stimmen fließend werden – und daraus ein gemeinsamer, vielschichtiger Sound entsteht.

Bereits der Opener „Healing“ führt mit Cello, sanftem Groove und einer warmen Stimme behutsam in die Klangwelt der Franzosen ein und erzählt von Verlust und Neubeginn. Das folgende „Into the sea“ knüpft nahtlos an: ein schwebender, bezaubernder Song, in dem die Saiteninstrumente elegant ineinandergreifen – und sich der gelegentliche Tausch am Mikrofon schon jetzt auszahlt.

So gestaltet sich im Grunde das gesamte Dutzend an Songs: eine stimmige Mischung aus melodischem Indie und gefühlvollem Folk, durchzogen von melancholischen und ernsten Momenten. Das Begleitinfo nennt das „Soft-Grunge“ – ob es dafür wirklich eine neue Schublade braucht, sei dahingestellt. In den dunkleren Passagen blitzen Einflüsse von MY BLOODY VALENTINE und JOY DIVISION auf, in den indierockigen Momenten klingen PIXIES an, und im Gespür für Melodien schimmern sogar BEACH BOYS und BEATLES durch. Eine oft bemühte Referenz, hier aber durchaus gerechtfertigt.

Auch der Weg über den Atlantik hat sich gelohnt: Produzent Sam Evian (BIG THIEF, BLONDE REDHEAD u. a.) verleiht dem Album einen angenehm warmen 70s-Touch, der perfekt zum Sound des Quartetts passt – ehrlicher, organischer und deutlich näher am Live-Feeling als jede überproduzierte Glätte.

So ist „Vertical life“ ein überzeugendes zweites Album, das ASTRAL BAKERS nicht nur musikalisch reifer zeigt, sondern ihnen hoffentlich auch die Aufmerksamkeit verschafft, die sie verdienen.

