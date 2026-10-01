THE WÖRMWOOD SCRUBS – Knackered Punkmod

Obwohl ihre Songs Titel wie „Punkadilly Circus“, „Brighton wild one“ oder „Tea time“ tragen, stammen THE WÖRMWOOD SCRUBS nicht aus Großbritannien, sondern aus Konstanz am Bodensee. Die musikalischen Vorbilder sind jedoch eindeutig auf der Insel zu suchen: TOY DOLLS, PETER & THE TEST TUBE BABIES, THE ADICTS und möglicherweise auch WONK UNIT dürften hierzu zählen. Dementsprechend gibt es hier überaus anglophilen Punkrock zu hören, dessen Fokus ganz klar auf Humor und Lebensfreude liegt. Den im Albumtitel „Knackered Punkmod“ angedeutete Mod-Einfluss kann ich offen gesagt nicht wirklich heraushören, mit „It´s not true“ wird allerdings (neben weiteren Cover-Songs von TELEVISION PERSONALITIES und THE TIMES) auch ein THE WHO-Stück eingestreut. THE WÖRMWOOD SCRUBS legen hier eine feucht-fröhliche Debüt-LP vor, die sich am Besten mit dem ein oder anderen gut gekühlten Pint konsumieren lässt. Dass dabei der schmale Grad zwischen Witz und Albernheit gerade zum Ende der Platte hin das eine oder andere Mal überschritten wird, fällt dann vermutlich auch nicht mehr so sehr ins Gewicht.

Meine Bewertung