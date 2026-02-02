THE THIRTEENTH TURN – Bokkenrijder

Na, hallo! Wer kommt da denn um die Ecke?! Dieses belgisch-niederländische Gespann hört auf den Namen THE THIRTEENTH TURN und entfacht auf „Bokkenrider“ gefühlt die Durchschlagskraft eines Tomahawk-Marschflugkörpers. Mit Reibeisenstimme und messerscharfen Gitarren treiben sie sich im Fahrwasser von Streetrock und 82er UK Hardcore-Punk rum, überzeugen zugleich aber auch immer wieder mit eingängigen Momenten. So bestechen Songs wie „Feed me“, „Speed“ oder „Wasn’t born to lose“ zugleich immer wieder mit feinen Melodie, ohne jedoch anbiedernd zu wirken. Wie denn auch, wenn sie dir im nächsten Moment ein mehrkehliges „Murder! Murder! Murder the government!“ ins Gesicht schreien. Oder in „Ungodly oat“ kurzzeitig ihre geheime Liebe zum Power Metal ausleben. Abgesehen davon ist „Bokkenrider“ die perfekte Platte für Menschen, die sowohl dem Sound der MAU MAUS, als auch dem von DISCIPLINE zugeneigt sind.

