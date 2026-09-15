THE FEELGOOD MCLOUDS – A decade on parade

Sind wir mal ehrlich: Alleine der Name THE FEELGOOD MCLOUDS lässt doch schon erahnen, was uns auf „A decade on parade“ erwartet. Und die Band aus Saarbrücken liefert wie bestellt: Celtic Rock der besten, tanzbarsten, schweißtreibendsten, spaßigsten Art. Hier wird dem Folkpunk gefrönt, dass es nur so eine Freude ist – so, wie man das seit mittlerweile 10 Jahren von dieser Band kennt, gewöhnt ist und sich wünscht. Gastmusiker wie MR. HURLEY himself oder auch Mitglieder von FIDDLER’S GREEN usw. geben diesem Jubiläumsalbum (dem 4. Studioalbum) dann noch etwas mehr Großartigkeit und lassen die Songs noch ein bisschen heller strahlen, als sie es eh schon tun.

Sie können es aber auch abwechlsungsreich, wie sie bspw. mit „Dance or die“ beweisen, einem Song, der schon eher in die Ska-Richtung abdriftet, die Power bleibt gleich, dieses Mal aber mit Bläser:innen. So punken sich THE FEELGOOD MCLOUDS durch dieses Album, trinken sich mal die Seele aus dem Leib mit shantyähnlichen Klängen („All the souls are lost“, „Travel in a barrel“), prügeln alles aus sich heraus („Girls and Boys“), lassen die Fiddel und die Tinwhistle ertönen („(„Mutany on Hypocri-Sea“) und zeigen ganz allgemein, dass guter Celtic Rock definitiv auch aus Deutschland kommen kann und sich überhaupt nicht vor den DROPKICK MURPHYS und ähnlichen Größen zu verstecken braucht.

„A decade on parade“ ist ein wunderbares Folkpunk-Album, dass jede niedrige Clubdecke zum Tropfen bringt – und die anwesenden Gäst:innen ebenfalls. Auf die nächsten 10 Jahre THE FEELGOOD MCLOUDS!

Meine Bewertung