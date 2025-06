SUZZALLO – The Quiet Year

ROCKY VOTOLATO geht nun mittlerweile auch schon massiv auf die 50 zu. Nun hat er dennoch eine neue Band aus der Taufe gehoben – SUZZALLO. „Quiet Year“ ist viel, aber nicht leise. Nicht quiet. Vielmehr hymnisch laut, krachend, durch die Straßen lärmend, kraftvoll, ekstatisch. Auf diesem Album beginnt VOTOLATO sein Leben quasi ein zweites Mal, nach dem tragischen Tod seines Kindes lässt er hier alles raus, was in ihm steckt. Und das ist bekanntlich eine ganze Menge.

SUZZALLO klingen frisch und mutig, obwohl sie sich eigentlich doch auf ihren Wurzeln ausruhen könnten. Rock aus den 1990er Jahren, ohne viel Tamtam, mit sehr viel Botschaft und Druck. Aber SUZZALLO hauchen diesem schlafenden Riesen neues Leben ein und nutzen ihn als Steigbügel in neue, ungeahnte Höhen, in die sich teilweise auch der Gesang schraubt.

In den 90ern hätte man dieses Album vom Ladentisch gerissen, koste es, was es wolle. „The Quiet Year“ geht nach vorne, ohne Rücksicht auf Verluste. Was soll jetzt auch schon noch passieren? Außer, dass es einen ähnlichen Erfolg hat, wie er ihm vor 30 Jahren zugestanden hätte. Zu wünschen wäre es SUZZALLO.

Das hier ist ein richtig gutes Rock-Album, nicht nur für Nostalgiker oder solche, die es werden wollen.

