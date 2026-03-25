SCHLACHTRUF 1.3.1.2. – Remaster against humanity

Obwohl das Infoschreiben im Fall von SCHLACHTRUF 1.3.1.2. etwas von einer „Rückkehr nach 12 Jahren musikalischer Abstinenz“ schreibt, sagt mir der Name offen gesagt gar nichts. Eine kurze Internetrecherche offenbart auch warum: Zwar hat sich die Band aus Passau bereits 2012 gegründet, ihre Aktivitäten jedoch umgehend wieder mangels musikalischen Talents eingestellt. Erst Ende 2023 fanden die Bandmitglieder wieder zusammen, um ihrer Leidenschaft für Punk-Musik mit etwas mehr Ernsthaftigkeit nachzugehen, woraus zunächst eine EP namens „Songs against humanity“ hervorging. Deren Songs bilden auch den Grundstück für die hier vorliegende Veröffentlichung und wurden, wie der CD-Titel verrät, nicht nur remastert, sondern zudem um ein weiteres halbes Dutzend Lieder ergänzt. Dem Bandnamen zum Trotz werden diese ausschließlich auf Englisch vorgetragen. Der Sound wirkt kraftvoll und ungeschliffen. Zackige Gitarrenriffs treffen auf einen Sänger, der sich in Songs wie „Globule overdose“ oder „Drunken identity disorder“ angemessen die Stimme aus dem Leib kotzt. Stellenweise erinnert das ein wenig an eine Holzhammer-Variante der CASUALTIES. Hoffen wir mal, dass SCHLACHTRUF 1.3.1.2. diesmal etwas mehr Durchhaltevermögen an den Tag legen und Söderland kräftig aufmischen.

Meine Bewertung