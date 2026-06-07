Schanzenzelt / Präsentation und Verlosung

Der Hamburger Konzertsommer hat viele schöne Traditionen – und das Schanzenzelt gehört definitiv dazu. Seit Jahren verwandelt sich der Sternschanzenpark für einige Wochen in einen besonderen Kulturort, an dem Konzerte, Lesungen und andere Veranstaltungen in angenehm entspannter Atmosphäre stattfinden. Statt großer Hallen und Absperrgitter gibt es hier kurze Wege, ein Zirkuszelt mitten im Grünen und ein Programm, das bewusst unterschiedliche Genres zusammenbringt. Die diesjährige Saison läuft vom 05. Juni bis zum 05. Juli.



Auch 2026 ist das Programm wieder erfreulich vielseitig: Den Auftakt macht KÖNIG BORIS mit einer Lesung und Liebeserklärung an St. Pauli sowie die Kinderrock-Institution RADAU! (07.06.), gefolgt von MADELINE JUNO (10.06.), MAEL & JONAS (11.06.) und der brasilianisch inspirierten FESTA JUNINA (12.06.). Danach stehen FOOLS GARDEN (17.06.), KOLLEKTIV TURMSTRASSE (18.06.), das Theater hidden shakespeare (21.06.), TEMMIS (24.06.), eine Lesung mit RUEDE HAGELSTEIN (25.06.) sowie LARA HULO (02.07.) auf dem Programm. Ein schöner Mix aus etablierten Namen, spannenden Newcomer*innen und besonderen Formaten, der das Schanzenzelt jedes Jahr aufs Neue zu einem der charmantesten Sommer-Spots der Stadt macht. Wir freuen uns, die Konzertreihe auch in diesem Jahr als lokale Präsentatoren begleiten zu dürfen. Weitere Infos zum diesjährigen Programm findet ihr hier.

Verlosung:



Zum Auftakt verlosen wir für das Konzert von FOOLS GARDEN am 17.06. im Schanzenzelt 2×2 Gästelistenplätze. Die Band steht seit Jahrzehnten für zeitlosen Gitarrenpop und hat mit „Lemon tree“ einen der prägendsten Popsongs der Neunziger geschaffen – live gibt es aber weit mehr zu entdecken als nur den großen Hit.



Schreibt uns einfach bis zum 14.06. eine Mail mit dem Betreff „Fools Garden Hamburg“ an: verlosung(at)blueprint-fanzine.de. Die Gewinner*innen werden rechtzeitig benachrichtigt. Unser Dank geht an Jacky von OHA Music. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.