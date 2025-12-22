RONJA MALTZAHN – Butterfly and wolf: Flow

Okay, nur, damit ich es aus dem Kopf habe … RONJA MALTZAHN ist in meinem nämlich eine Mischung aus Ronja Räubertochter und Frau Mahlzahn. Danke, ich finde selbst raus.

Egal. Jedenfalls: RONJA MALTZAHN. Die Wahl-Italienerin bezaubert auf „Flow“ mit sphärischen Klängen, die sich zu einem Orchester zusammenfinden und so das Bett für Ronjas Stimme herrichten, auf dem diese sich in jeglicher Form niederlassen und austoben kann. Denn eins ist schnell klar: Hier steht die Stimme im Vordergrund der Musik, die lyrischen Texte gleich mitgeliefert. „Flow“ ist ein Gesamtkunstwerk, das die Arme überall hin ausstreckt – auch in die literarische, denn es gibt auch ein in jeder Hinsicht vielseitiges Bilderbuch zu diesem Album, illustriert von der sehr jungen ukrainischen Künstlerin TETIANA SHE WOLF, die mittlerweile zur Musikfamilie rund um RONJA MALTZAHN gehört.

Dieses Album ist von einer künstlerischen Wertigkeit, der es gelingt, nie abgehoben zu klingen, sondern sich an die Hörenden anzuschmiegen und gemeinsam mit ihnen den Rhythmus des Lebens zu fühlen – und zu füllen. Die einzelnen Songs tänzeln sicher und hoffnungsvoll durch jede Untiefe und überbrücken jeden reißenden Fluss auf dem Weg durch das Album. Mit einer ENYA-haften Zartheit, die dabei sehr viel Kraft in sich birgt und auch versprüht, erobert RONJA MALTZAHN Herz um Herz, Ohr um Ohr.

Singer/Songwriter-Musik, wie man sie sich wünscht. Zurückhaltend, ehrlich und eingängig, ohne dabei mainstreamig zu werden. „Butterfly and wolf: Flow“ ist das, was man ein schönes Album nennt.

