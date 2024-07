Alínæ Lumr 2024

Ein kleines und sehr niedliches Festivals findet seit einigen Jahren in Brandenburg, ein kleines Stück südöstlich von Berlin, statt. Wir scherzen manchmal, dass es ein wenig wie das Reeperbahn-Festival in mini ist. Viele nette, oft unbekannte Bands, die es rund um den Marktplatz von Storkow zu entdecken gilt. Eine Band spielt da direkt neben dem Mühlenfließ, während die Zuschauer es sich unter Apfelbäumen bequem machen. Der nächste Act tritt ein paar Meter weiter in der Kirche auf, die bekannteren Sachen in der Burg, während der Marktplatz für alle Zuschauer frei zugänglich ist. Musikalisch ist auf dem charmanten Alínæ Lumr-Festival alles zwischen Indie, Pop und World Music vertreten, und entsprechend relaxt ist auch das Publikum unterwegs. Absolut auch für Familien mit kleinen Kindern geeignet.

Datum: 16.-18. August 2024

Ort: 15859 Storkow, Brandenburg

Zuschauer: ca. 2.000

Line-Up: ARNE SEMSROTT • BROCKHOFF • CASHMIRI • DIE NERVEN • DJ ABTALE RABIBTI & RUE • DJ REAF • GÜNER KÜNIER • INTERNATIONAL MUSIC • JOHN MOODS • JUDITH POZNAN • JUNO LEE • LISL • LYDIA MEYER • MARIKA HACKMAN • MAX PROSA • MEAGRE MARTIN • MIEKE MIAMI • OLICÍA • PAPER THIEVES • RICHARDCHOR NEUKÖLLN & BRAAKE • SALOMEA • SHYBITS • SOFT LOFT • SOPHE

Und hier geht’s zur Homepage.