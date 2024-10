RED SCARE INDUSTRIES – 20 years of dreaming and scheming

RED SCARE INDUSTRIES, das Punklabel aus Chicago, wird nun bereits satte 20 Jahre alt. Darf also in einem Jahr auch schon Alkohol in den USA trinken. Zumindest legal. Auf „20 years of dreaming and scheming“ versammeln sie nun alte Wegbegleiter:innen, neue Mitreisende, teilweise auch noch Fahrgäste, die eigentlich bereits auf ihren Sitzen eingeschlafen waren, für diese Compilation aber wieder gerne für ein paar Stunden gegen die Müdigkeit kämpfen. Und mit der Musik auf diesem Sampler lässt sich diese ganz hervorragend bekämpfen.

Klassischer Punkrock trifft auf Collegepunk, trifft auf Screamo, trifft auf Stadionpunk, ach, eigentlich treffen sich nahezu alle Spielarten des Punk auf dieser Compilation, wobei für mich ganz besonders DEAD TO MEs „Don’t be mad“, SAM RUSSO mit „One foot in the grave“ sowie das großartige „Heaven (all of it)“ von THE HOLY MESS zumindest als Anspieltipps geeignet sind. Übrigens sind alle Songs auf „20 years …“ brandneu!

Ich sage voraus, dass Freund:innen von BLINK 182 und Konsorten sich hier ganz furchtbar wohlfühlen und wahrscheinlich sehr erschöpft sein werden, wenn die 17 Songs dann durchgehört sind. Eine wunderbare Reise durch das, was RED SCARE INDUSTRIES ausmachte, ausmacht und sicherlich noch ausmachen wird. Auf die nächsten 20 Jahre!

Meine Bewertung