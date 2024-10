Rolling Stone Beach 2024

Haben wir nicht kürzlich noch behauptet, mit dem Reeperbahn-Festival endet die alljährliche Festival-Saison? Stimmt nicht ganz. Ein kleines, niedliches Club-Festival findet mitten im Herbst direkt an der Ostsee statt. Was gäbe es Besseres, als einen Spaziergang am Strand, am Nachmittag bei einer Lesung einen heißen Tee und im Anschluss daran die Lieblingsband im Baltic Festsaal? Zum 15. Mal findet das Festival in diesem Jahr statt, alle Veranstaltungen indoor auf vier verschiedenen Bühnen in allen Größen. Dazu gibt es noch After-Show-Partys und selbstverständlich alle Optionen, die ein Ferienpark am Meer so bietet. Heißt konkret: Schwimmen, Massagen, Bowling, Tischtennis, Badminton, Billard, Airhockey und dazu zahlreiche Restaurants direkt nebenan. Die Unterbringung erfolgt optional in Apartments oder Hotels, so dass auch der Nachwuchs mitgenommen werden kann, inklusive Kinderbetreuung und Babysitterservice. Ihr habt die Wahl zwischen Herbst-Tristesse oder einem chilligen Wochenende in Schleswig-Holstein…

Datum: 15./16. November 2024

Ort: Ferienpark Weissenhäuser Strand, Seestr. 1, 23738 Wangels

Zuschauer: ca. 4.000

Line-Up: 86TVS • BIG SPECIAL • CAMERON HAYES • CURSIVE • DIE HÖCHSTE EISENBAHN • EGYPTIAN BLUE • EVAN DANDO • FLOODLIGHTS • FRIKO • GLASSEAR • HUSTEN • ILGEN-NUR • JAKE BUGG • JASON ISBELL AND THE 400 UNIT • JOHN GRANT • KETTCAR • KEVIN MORBY • KING HANNAH • LAURA LEE & THE JETTES • MERCURY REV • PALILA • PETER DOHERTY • POM POM SQUAD • SWIM SCHOOL • THE FELICE BROTHERS • THE LEVELLERS • WAYNE GRAHAM • WILLIAM FITZSIMMONS

Und hier geht’s zur Homepage.