THE SLAPSTICKERS – Silverback

Obwohl die SLAPSTICKERS seit fast 30 Jahren existieren, bin ich erst vor Kurzem über den aktuellen Teil des „Ska… Ska… Skandal“-Samplers auf die Band aus Köln aufmerksam geworden. Ihr dortiger (und auch auf diesem Album enthaltene) Beitrag „Play it safe“ ist ein richtig guter, politischer Ska-Song, der gut nach vorne geht und in der Tradition britischer Two Tone Bands steht. „Silverback“ bestätigt diesen positiven Ersteindruck: Von tanzbaren Uptempo-Songs wie der Titeltrack, „Out there“ oder dem spanischen „Viaje a Barcelona“ über das groovende „No more worries“ bis hin zum Dub-Remix von „Riding“ bleiben für Fans des modernen Ska-Sounds eigentlich keine Wünsche offen, und auch das HOTKNIVES-Cover „You again“ fügt sich perfekt ins Gesamtbild ein. Überraschender ist dagegen die Auswahl des aus der Feder von DEPECHE MODE stammenden „Enjoy the silence“, welches hier souverän einem Offbeat-Lifting unterzogen wurde. Auch dies trägt mit dazu bei, dass „Silverback“ zu keiner Sekunde langweilig wird, sondern von der ersten bis zur letzten Rille Spaß macht.

Meine Bewertung