Reeperbahn-Festival 2024

Die einen kritisieren, dass man auf dem Reeperbahn-Festival kaum Bands kennt, die anderen wissen gerade dies zu schätzen. Denn das größte Clubfestival Europas dient vor allem dazu, Trends zu erforschen und neue Bands zu entdecken, die in den nächsten Jahren vielleicht schon nicht mehr in so intimer Atmosphäre zu erleben sind. Wenn man sich allein eine Auswahl an Bands der ersten zehn Jahre des Festivals ansieht, sollten bereits alle Zweifel bereinigt sein:

ADAM GREEN, AGNES OBEL, ALIN COEN, ANDREAS BOURANI, ANE BRUN, ANGUS & JULIA STONE, ANNA TERNHEIM, ANNENMAYKANTEREIT, ASH, BALTHAZAR, BEATSTEAKS, BEN HOWARD, BIFFY CLYRO, BILDERBUCH, BLOOD RED SHOES, BON IVER, BONAPARTE, BOYS NOIZE, CLUESO, CRO, DEICHKIND, DENDEMANN, DIE! DIE! DIE!, DIE HÖCHSTE EISENBAHN, EDITORS, EFTERKLANG, EMILIANA TORRINI, ENNO BUNGER, FEHLFARBEN, FEINE SAHNE FISCHFILET, FOALS, FOTOS, FRANK CARTER & THE RATTLESNAKE, FRANK TURNER, FRISKA VILJOR, FRITTENBUDE, GET WELL SOON, GISBERT ZU KNYPHAUSEN, GOGO PENGUIN, HALF MOON RUN, HARD-FI, HUNDREDS, JAKE BUGG, JENNIFER ROSTOCK, JOHNOSSI, KANTE, K.I.Z., KRAFTKLUB, LENA, LEONIDEN, LONG DISTANCE CALLING, LYKKE LI, MADSEN, MORITZ KRÄMER, NADA SURF, NIELS FREVERT, OLLI SCHULZ, PATRICE, PORTUGAL.THE MAN, ROOSEVELT, SHOUT OUT LOUDS, SCHROTTGRENZE, SLUT, SOPHIE HUNGER, STEREO TOTAL, SUGARPLUM FAIRY, STARS, SUPERPUNK, TELE, THE CRIBS, THE GET UP KIDS, THE (INTERNATIONAL) NOISE CONSPIRACY, THE RAPTURE, THE SUBWAYS, THE UNDERTONES, TIM BENDZKO, TIMBER TIMBRE, TINA DICO, TOMTE, TURBOSTAAT – ganz so falsch scheinen die Festival-Booker mit ihrem Riecher nicht zu liegen. 😉



Auch dieses Jahr dürfte es wieder die gesamte Musikbranche und sonstige musikinteressierte Menschen an die Elbe locken. Insgesamt werden wieder an die 30 Locations bespielt, darunter neben vielen kleineren Clubs auch der Große Saal der Elbphilharmonie. Neben musikalischen Acts bietet das Reeperbahn-Festival auch ein vielfältiges Rahmenprogramm aus diversen Bereichen von Film, Kunst, Lesungen, Live-Podcasts und Talkrunden.

Insofern heißt es wieder vom 18.-21. September 2024: Vorhang auf, hier kommen die Stars von morgen!

Acts: 3%, ABARRA, ADA ODA, ADMT, AFAR, AFAR, AJUKAJA & MART AVI, AKA KELZZ, ALEX WARREN, ALLI NEUMANN, ALTERED BY MOM, AMI WARNING, AMMOYE, ANA LUA CAIANO, ANASTASIA COOPE, ANDREW CUSHING, ANNA B SAVAGE, ÃO, ASHA JEFFERIES, ASTRAL BAKERS, AYSANABEE, AZAHRIAH, BABY ROSE, BÆNCH, BALANCE BREACH, BANGERFABRIQUE, BATTLESNAKE, BEA BOX, BEHARIE, BEN GOLDSMITH, BENJAMIN AMARU, BESS ATWELL, BETH MCCARTHY, BETTI KRUSE, BIBI CLUB, B1NO, BLEEKER, BLUAI, BODEGA, BOEBECK, BOLIS PUPUL, BON JOUR, BONGEZIWE MABANDLA, BRACCO, BRACCO, BREW BERRYMORE, BULGARIAN CARTRADER, BUNTSPECHT, BUSISWA, C’EST KARMA, CADENCE WEAPON, CAGE, CARLO5, CECI, CHRIS DE SARANDY, CHRISTO GRAHAM, CLITPICS, CLOTHING CLUB, CRÈME SOLAIRE, CUT_, CZESLO, DAS MILLIONEN FEATURE, DEFENCES, DES ROCS, DEVARROW, DEVERE, DILLA, DILLISTONE, DITTY, DIVORCE, DOLORES FOREVER, DOMINIQUE FILS-AIMÈ, DRESSED LIKE BOYS, DVTR, DYATLOV, EASY EASY, EAT THEM, EAT-GIRLS, EAVES WILDER, EDB, EDNA MILLION, EFTERKLANG, EL PERRO DEL MAR, ELEPHANT, ELIMAKO, ELLA RONEN, ELLICE, ELLIOTT BROOD, ELSY WAMEYO, EMIL KÁRLSEN, EMILY KOKAL, ENDLESS WELLNESS, ENGIN, ENJI, ENPAL, ERLAND COOPER, ERROR, EVA RYJLEN, FELIX HERBST, FLORENCE BESCH, FOLK BITCH TRIO, FRISKA VILJOR, FRYTZ, FYNE, GANNA, GEORDIE GREEP, GGLUM, GILIPOJAZZ, GIRL AND GIRL, GOLDIELOCKS, GOOD NEIGHBOURS, GREGOOR HÄGELE, GRIMELDA, GÜNER KÜNIER, GWENIFER RAYMOND, H31R, HANNAH GRAE, HEISSKALT, HENRI PURNELL, HINTERLANDGANG, HOHNEN FORD, HOLLY MACVE, HOTEL MIRA, HOUSEWIFE, HUMANE THE MOON, HYPNOSIS THERAPY, I AM DIVE, IBIBIO SOUND MACHINE, IKKIMEL, ILA BARKER, ISAAC ROUX, JACOB ALON, JACOTÉNE, JANE WEAVER, JAS, JASSIN, JESPER MUNK, JESSE MARKIN, JESSE ROPER, JOEP BEVING & MAARTEN VOS, JOLLE, JOSE PUEBLA, JOY BOGAT, JUDI&COCHO, JULI, KABEAUSHÉ, KAPA TULT, KÄSSY, KATARINA BARUK, KATE NASH, KATI K, KATIE TUPPER, KIASMOS, KING HANNAH, KITANA, KITE, KUSK & ÓVITI, LAKE MALICE, LAMBRINI GIRLS, LANA LUBANY, LATE NIGHT DRIVE HOME, LATER., LAURA CAHEN, LAZARVS, LEAVE., LEILA, LEOCARDO Di-NAPRIO, LETTERS SENT HOME, LEWIS FITZGERALD, LEYYA, LÉZARD, LILA SOVIA, LIM KIM, LIMBLIFTER, LINA BÓ, LIZ, LOGAN RICHARD, LUZINE, MACKENZY MACKAY, MAHO G, MAIA, MALUGI, MANNA, MARATHON, MARIA CHIARA ARGIRÒ, MARIE CURRY, MARNELE, MARTA KNIGHT, MARUJA, MARY IN THE JUNKYARD, MASTER PEACE, MAYA DELILAH, MC WINDHUND, MEAGRE MARTIN, MEL D, MELTHEADS, METTY, MIA WRAY, MIGHTY OAKS, MILAN RING, MISO EXTRA, MODULAR, MOLLY PAYTON, MONIKAZE, MONTE MAI, MOONCHILD SANELLY, MOONPOOLS, MOTHICA, MUSGÖ, MYSS KETA, NATHALIE FROEHLICH, NEIN DANKE, NESS, NEUMATIC PARLO, NEWDAD, NIGHT TAPES, NIILAS, NOGA EREZ, NUSANTARA BEAT, O., OH ALIEN, ONLYLU, OSKA, OUR SHAME, OYESONO, PABLU, PACIFICA, PAKO PENG, PALE BLUE EYES, PALLMER, PARRA FOR CUMA, PAULA DALLA CORTE, PAULA ENGELS, PAULINKO, PEARLY DROPS, PERSONAL TRAINER, PETER AUS DER MOZARTSTRASSE, PIP BLOM, PLAIINS, PLEASING, PORCELAIN ID, PREACH, PRESSLUFTHANNA, PRISMA, RACHEL CHINOURIRI, RAR, RASCO, RAT BOY, REINEL BAKOLE, REMI.FR, RICH AUCOIN, RITA RAY, RIVAL CONSOLES, ROWLI, RUM JUNGLE, RVG, RYVAGE, SABABA 5, SADIE JEAN, SALOMEA, SAM AKPRO, SAM WILLS, SARAH JULIA, SAWYER HILL, SEAROWS, SEBASTIAN GASKIN, SEDA, SERPENTIIN, SHAELA MILLER, SIGGI, SION, SKUPPIN, SKUTH, SLOW SPIRIT, SMILE, SNAYX, SO SOON, SOECKERS, SOFFIE, SOFI PAEZ, SOFT LAUNCH, SOMEBODY’S CHILD, SPILIF, SPOOKEY RUBEN, STEINTOR HERRENCHOR, ΣTELLA, STEREOTYPE, STINA HOLMQUIST, STREICHELT, STRONGBOI, STUZZI, SUNHILL, SUPER DUTY TOUGH WORK, SUUNS, SUZAN, SUZAN KÖCHER’S SUPRAFON, SWIM DEEP, SWIM SCHOOL, SYLVIE KREUSCH, TANNER ADELL, TAPIR!, TARA LILY, TARA MACLEAN, TESS ROBY, THE CHAIRS, THE FAMILY BATTENBERG, THE GROGANS, THE HI-HATS, THE JOY, THE KIFFNESS, THE KLITTENS, THE LEMON TWIGS, THE SHIVAS, THEM LIGHTS, THÉRÈSE, TIA GOSTELOW, TIAVO, TIGERMILCH, TO ATHENA, TORUS, TOUCHED, TRENTEMÖLLER, TRIBE FRIDAY, TWST, UNZHA, URBANNINO, VERSACER, VINCE, VINVAR, VOODOO BEACH, VOR, W!ZARD, WALLNERS, WASIA PROJECT, WAVVYBOI, WILLOW PARLO, WINGS OF DESIRE, WIZTHEMC, YAMÊ, YAMYAM B2B CHINYERE, YIKES, YOO DOO RIGHT, YOT CLUB, YOU THANT, YOUR POWER, YUNG FSK18, ZAHN, ZAHO DE SAGAZAN, ZARTMANN, ZEALU, ZIMMER90, ZINN, ZOE GRAHAM

Datum: 18.-21.09.2024

Ort: Hamburg, diverse Clubs rundherum der Reeperbahn

Tickets: https://www.reeperbahnfestival.com/