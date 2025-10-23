PORRIDGE RADIO – Clouds in the sky they will always be there for me

Shame on me, shame on me! Diese Rezension erscheint beinahe ein Jahr zu spät. Das letzte Album von PORRIDGE RADIO ist mir schlichtweg durchgerutscht – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Erst kürzlich fiel mir die Promo-CD wieder in die Hände, als ich einen alten Karton einer Promoagentur entsorgen wollte. Tragischerweise erst nachdem die Band ihre Auflösung und einige letzte Shows in Großbritannien ankündigte – für Anfang Dezember. Wer PORRIDGE RADIO also noch einmal live erleben möchte, sollte diese Gelegenheit nutzen.

Ich selbst hatte dieses Glück beim diesjährigen, ebenfalls finalen Maifeld Derby. Doch der Auftritt dort wirkte gänzlich anders als jener im Hafenklang im Dezember 2022. Damals schien es, als lausche man einer verletzten, zornigen Mittzwanzigerin, die ihr Innerstes vor Publikum ausschüttet. Auf der Open-Air-Bühne hingegen lag eine andere Energie in der Luft: Verletzlichkeit, ja – aber auch Zuversicht, fast so, als hätte sich ein dunkler Schleier gehoben.

Diese Ambivalenz zieht sich auch durch das Leben und Schaffen von Frontfrau Dana Margolin. Ihre Texte kreisen um Burnout, die Tücken der Musikindustrie, Liebeskummer und die Frage, wie man als Künstlerin all das zusammenhält. Ihre Stimme trägt diese Themen mit einer Emotionalität, die ungeschönt und unmittelbar wirkt – authentisch, manchmal roh, aber stets aufrichtig.

Musikalisch verweben PORRIDGE RADIO Elemente aus Indie-Rock, Postrock, Shoegaze, Postpunk und New Wave zu einem Sound, der gleichermaßen eindringlich wie zart ist. Ihr viertes und letztes Album „Clouds in the sky they will always be there for me“ klingt dabei etwas ruhiger, versöhnlicher und weniger verzweifelt als der Vorgänger – fast wie ein Nachklang, ein leises Aufatmen nach Jahren des Schmerzes.

Bleibt zu hoffen, dass Dana Margolin ihren kreativen Weg auch ohne PORRIDGE RADIO fortsetzt – mit derselben Unverfälschtheit und Leidenschaft, die diese Band so besonders gemacht haben.

Die letzten Termine von PORRIDGE RADIO:

04.11.25 London, UK – Doc’n Roll Festival („Pieces of Heaven“ Film Premiere)

05.11.25 Bloomington, IN – Buskirk-Chumley Theater („Pieces of Heaven“ Film Premiere)

07.11.25 New York, USA – The Roxy Cinema („Pieces of Heaven“ Film Premiere)

01.12.25 London, UK – Koko

02.12.25 Bristol, UK – Trinity Centre

04.12.25 Manchester, UK – Gorilla

05.12.25 Leeds, UK – Brudenell Social Club

07.12.25 Glasgow, UK – St. Luke’s Music & Arts Venue