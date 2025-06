POLYANNA – Man time (Deluxe)

Man wähnt sich in den 60ern, so irgendwie, sobald „Man time“ beginnt. Dieser leichte Swing, diese etwas überholt klingenden Drums, allgemein das Arrangement lässt eher eine ältere Produktion vermuten. Aber POLYANNA ist aktuell, ist neu und frisch. Zeitweise mit der Gemütlichkeit eines TOM WAITS-Songs, dann wieder mit der Prägnanz einer JANIS JOPLIN. POLYANNAs Musik hat immer einen leichten Touch von der Freiheit, die man sich in den 1960er Jahren erträumt hat, von der Unbeschwertheit und Hoffnung. Dann mischt sich aber auch immer wieder ein Hauch der heutzutage aktuellen Issues, mit denen ein:e jede:r zu kämpfen und die wir alle zu ertragen haben.

So ist „Man time“ eigentlich gänzlich aus der Zeit gefallen, auch, was die Instrumentierung angeht, auch hier denkt man nicht sofort an 2025. Die Französin fühlt sich aber merklich wohl in und mit dem, was sie tut, die Songs tragen eindeutig ihr Design und ihre Stimme – mit diesem leicht französischen Flair – passt dazu mehr als hervorragend. Das wird auf dieser Deluxe-Version durch die solo vorgetragenen Songvarianten noch einmal um einiges deutlicher – wie auch der Folkcharakter dadurch verstärkt und unterstützt wird.

POLYANNA hat mit „Man time“ eine EP veröffentlicht, die spannend ist, was insbesondere an ihrer Stimme liegt. Musikalisch vielleicht schon vor einigen Jahrzehnten erdacht, aber die Umsetzung findet sich zurecht im Jahre 2025. Ich empfehle in jedem Fall, sich die Deluxe-Variante anzuhören, denn die Solosongs sind noch einmal fesselnder.

