PITSHOT – Zerrissen

Deutschrock und ich finden in diesem Leben einfach nicht mehr zusammen. Daran können auch PITSHOT mit ihrem Album „Zerrissen“ nichts ändern. Wobei der Opener „Dieses Gefühl“ eigentlich ein ganz guter Song ist, der zunächst mit viel Energie nach vorne prescht, um dann zum Ende hin eine elegante Stimmungswende zu vollziehen. Erinnert mich in wenig an die LARRIKINS. Doch im Folgenden werde ich immer wieder daran erinnert, weshalb ich mit diesem Sound auf Dauer einfach nicht warm werden. Zu viel Pathos, zu viel Vorhersehbarkeit, zu viel Rumgekumpel. „Ans Ende dieser Welt“ könnte vom Refrain her auch ein alter BROILERS-Song sein, während in „Chaos und Wahnsinn“ allein schon TOXPACK-Sänger Schulle durch seine Rolle als Gastsänger die Richtung vorgibt. Wer sich gerne im Fahrwasser der genannten Bands aufhält, wird an „Zerrissen“ auf jeden Fall Gefallen finden. Und dass PITSHOT dabei auch politisch auf der richtigen Seite stehen, zeigt die Anti-AfD Hymne „Fuck you“, bei der sie gemeinsam mit Toifel von BERLINER WEISSE den verbalen Mittelfinger Richtung Rechtsaußen ausfahren. Das gibt auf jeden Fall Extrapunkte in der Haltungsnote.

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