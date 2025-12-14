PERMANENT REVOLUTION – Class war in the key of Oi!

Ich habe selten ein Album in den Händen gehalten, bei dem ein einziger Blick aufs Cover dermaßen eindeutig verrät, was einen erwartet: Angefangen mit dem aufrührerischen Bandnamen inklusive rotem Stern im Logo über das kämpferische Demo-Foto bis hin zu dem Albumtitel „Class war in the key of Oi!“. Selbst das Vinyl erstrahlt in einem kräftigen, sozialistischem Rotton. Somit ist also schon mal klar: PERMANENT REVOLUTION stehen mit ihrem zweiten Album für klassenkämpferischen, antifaschistischen Oi!-Punk und reihen sich somit in die Tradition alter britischer Bands wie ANGELIC UPSTARTS, RED LONDON und THE OPPRESSED (deren „United we stand“ hier übrigens auch gecovert wird) ein. Allerdings stammen sie nicht aus Großbritannien, sondern aus Australien, was unter anderem der Song „Brisbane City Skinheads“ verdeutlicht. Das Einzige, was mich etwas stört, ist der irgendwie etwas schablonenhaft wirkende Gesang, durch den die Songs an der einen oder anderen Stelle sicherlich ein wenig an Dynamik einbüßen. Insgesamt ist „Class war in the key of Oi!“ jedoch eine durchaus solide Angelegenheit und dürfte die Herzen der S.H.A.R.P.-Community zügig erobern.

