MUELL – Arbeit

Kürzlich klagte ich einem Freund mein Leid: Es gibt inzwischen immer weniger klassische Bands. Er wunderte sich, wie das denn sein könne. Na ja, dank der neuen – und erfreulich guten – Home-Recording-Möglichkeiten komme inzwischen immer mehr als Sample vom Band. Gerade für Bands aus Übersee sei das durchaus lukrativ, schlaumeierte ich. Selbst im Indie-Bereich würden hybride Formen immer üblicher. Er verstummte irgendwann und verfiel in melancholische Nostalgie.

So ganz stimmt das natürlich auch nicht. Es gibt sie noch, die klassischen Bands. Und Bands wie BUG ATTACK zeigen, dass man auch ohne Samples und sogar allein verdammt viel Krach machen kann.

MUELL sind zwar zu zweit, klingen aber trotzdem wie eine komplette Punkband – und dabei ähnlich rasant wie die alten ZEKE. Drei Tracks in gerade einmal 3:40 Minuten – großartig! Dazu Songtitel wie „Kapitalismus Kater“ oder „Alle Menschen“. Dass hier produktionstechnisch nicht auf Hochglanz poliert wird, versteht sich fast von selbst. Und das ist auch gut so.

Leider ist das Tape nur einseitig bespielt, sodass man nach dem kurzen Hörgenuss wieder zurückspulen muss. Aber irgendwie gehört selbst das zum Konzept. Punk eben. Und dass mir das Tape nicht in einer Hülle, sondern in weißen Tennissocken mit dem Aufdruck „Work – Death – Balance“ und einem Batzen Aufklebern zugeschickt wurde, rundet das Gesamtpaket formvollendet ab. MUELL muss man einfach lieben!

Meine Bewertung