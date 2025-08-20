MÄD LYNX – Kill it with fire

Die vor drei Jahren erschienene Debüt-EP von MÄD LYNX dürfte an vielen vorbei gegangen sein, was umso erstaunlicher ist, da der Vierer aus Stockholm und Berlin mit BABOON SHOW-Drummer Niclas Svensson eine gewisse Szene-Prominenz in seinen Reihen hat. Fairerweise muss man allerdings erwähnen, dass besagte EP in physischer Form damals lediglich als Tape in schmaler 100er Auflage erschienen ist. Vom hier vorliegenden Nachfolger „Kill it with fire“ wurden immerhin 300 Stück auf 12“-Vinyl gepresst, was nun auch nicht gerade die Welt ist, aber zumindest auf eine gewisse Reichweitensteigerung hoffen lässt. Die 5 Songs bieten gut abgehangenen Punk´n´Roll mit hörbarem Glam- und Hardrock-Anteilen. Während einem das kraftvolle „GTFO“ ziemlich direkt in die Fresse schlägt, werden im breitbeinigen „It hits me“ durch fette Riffs und ausschweifende Soli die Gitarrensaiten zum Glühen gebracht. Mein persönlicher Favorit ist jedoch der Track „No manipulator“, dessen Refrain Sängerin Anne-Sophie Schult mit ihrer Stimme eine wundervolle melancholischen Note verleiht. Höchste Zeit also, die MÄD LYNX ab sofort auf dem Radar zu haben.

