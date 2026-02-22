KURZ VOR DER SONNE – Triskaidekaphobie (13 Jahre später)

Nicht wenige 100 KILO HERZ Fans dürften schockiert gewesen sein, als deren Sänger Rodi 2023 seinen Ausstieg aus der Band verkündete. Immerhin waren seine Stimme und seine gut durchdachten Texte eines der prägenden Merkmale, die die Leipziger Brass-Punk Band bis dato auszeichnete. Entsprechend erleichtert dürften ebenjene Personen sein, dass er sich nun wieder mit einer neue Formation namens KURZ VOR DER SONNE auf der Bildfläche zurück meldet. Was von ihm ursprünglich als einmaliges Projekt geplant war, um alten Songs eines früheren Soloalbums einen frischen Anstrich zu verpassen, hat sich mittlerweile zu einer festen Formation entwickelt, deren Sound man wohl am ehesten als Akustik-Punkrock umschreiben kann. Songs wie „Wieder am Gleis“ oder „Verloren“ galoppieren mit ihrem schnellen Schlagzeug regelrecht durch die Gehörgänge, während die Akustik-Gitarre inbrünstig die Akkord-Folgen runterschrammelt. Zugleich finden sich aber auch melancholische Stücke wie „Regen“ oder „Mondschatten“ auf dem Album, die unverhüllt die emotionale Schwere aufzeigen, aus der die dazugehörigen Texte entstanden sind. Obwohl es „Triskaidekaphobie (13 Jahre später)“ immer wieder schafft, einen mitzureißen, ist dies kein Gute-Laune-Album geworden, sondern eine nachdenkliche Platte, für die man sich definitiv die Zeit nehmen sollte, um sie auf sich wirken zu lassen. Es lohnt sich!

