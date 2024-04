Kurz & schmerzlos (Januar – März 2024) – CD-Besprechungen in aller Kürze

(so) Die Klassen in unserer Schule sind grundsätzlich immer laut. Die eine mehr, die andere weniger. Da könnte man meinen, es sei doch ziemlich egal, in welche Klasse man geht, es ist ja immer unruhig. Stimmt, aber stimmt nicht. Im 10. Jahrgang, wo ich derzeit vor allen Dingen arbeite, gibt es himmelweite Unterschiede zwischen laut und laut. In die eine Klasse gehe ich nicht mal zur 3. Stunde gerne, da sie regelmäßig bis zu 20 Minuten zu spät kommen („war viel los in der Kantine“) und dann noch einmal 10 Minuten diskutieren möchten, ob denn nun wirklich gearbeitet werden muss. Okay, in vier Wochen sind Prüfungen, aber was soll’s? In die andere Klasse gehe ich sogar in der 7./8. Stunde noch gerne, weil sie so nett (aber natürlich auch unruhig) und zugänglich ist, man mit ihr arbeiten kann und die Schüler:innen auch noch über ein gutes Maß an Humor verfügen, so dass wir zwei konstruktive und spaßige Schulstunden verbringen können, obwohl es auch hier um die Prüfungsvorbereitung geht. Aus dieser Klasse gehe ich immer mit einem Lächeln. Nun, was soll das ganze Gerede denn bitte mit unseren k&s zu tun haben? Eine Menge. In das eine Album höre ich gerne länger und öfter rein, in das nächste dann nur sporadisch und oberflächlich, obwohl beide doch auch laut sein können. So gibt es Musik, die für die einen Ohren besser und solche, die für die anderen Ohren besser ist. So wie es Klassen gibt, die mehr für diese Lehrkraft und solche, die mehr für jene Lehrkraft gemacht sind.

Also: Viel Spaß mit den Klassen unserer Stadtteilschule „kurz und schmerzlos“.

COOGANS BLUFF – Balada (Label: Noisolution, VÖ: 26.01.2024)

(jg) Ich habe die Band COOGANS BLUFF immer der Stoner Rock-Ecke zugeordnet. Das muss noch an den Anfangstagen liegen, die aber inzwischen mehr als 20 Jahre in der Vergangenheit liegen. Doch spätestens mit dem Wechsel zu Noisolution vor 12 Jahren öffneten die Leipziger ihre Türen auch in Richtung Jazz, Funk und Soul. Die stilistische Vielfalt haben sie seitdem beibehalten und sogar noch ausgeweitet. Auf der neuen Platte höre ich außerdem noch Americana, relaxten Blues à la G. LOVE & SPECIAL SAUCE, Psychedelic, Indie, fast musicalhafte Popsongs und Barjazz heraus. Eigentlich könnte man die Band blind auf jedem Festival spielen lassen. Schließlich dürfte hier für jeden etwas dabei sein. Und gute Stimmung verbreitet ihre Musik außerdem noch!

https://coogansbluff.de/

CUAREIM QUARTET – A jazz story (Label: Art Melodies, VÖ: 23.02.2024)

(jg) Der Albumtitel könnte ein wenig in die Irre führen. Denn mit klassischem Jazz hat das Streichquartett aus Uruguay nur bedingt zu tun. Stattdessen begibt man sich auf eine musikalische Zeitreise. Ich höre hier neben Kammermusik auch Swing aus den Vierzigern, heitere Klänge aus dem Balkan und Lateinamerika und im abschließenden „Echoes of New Orleans“ auch eine Reminiszenz an Louis Armstrong heraus. So belegen die Uruguayaner eindrucksvoll, dass Streicherquartetts nicht ausschließlich Kammermusik machen müssen. Kein Wunder, dass ihr Debütalbum von einer argentinischen Zeitung zum Album des Jahres gekürt wurde.

https://www.cuareimquartet.com/

JENNIFER PORTER – Yes, I do! (Label: Cougar Moon Music , VÖ: 02.02.2024)

(jg) Das Info ordnet die Amerikanerin JENNIFER PORTER zwischen 70s Memphis Soul, Roots Music, Boogie Woogie und Blues ein und zitiert als Referenzen so große Namen wie CAROL KING und NORAH JONES. Ich könnte mir als potenzielle Location aber auch genausogut ein Western-Festival in Buxtehude vorstellen. Oder die Hochzeit nebenan. Ähnlich müssen sich auch Jonnie Schulz, Ted Memphis, Digger Barnes und Butch Meier gefühlt haben, als sie als No Names versuchten, die beste Country-Band aller Zeiten zu werden und auf kleinen Truckertreffs in der norddeutschen Provinz landeten. Da helfen auch die zahlreichen wirklich namhaften Gäste nichts, die hier zusammen mit JENNIFER PORTER aufspielen.

Ich muss aber fairerweise auch gestehen, dass mir dieses Genre absolut fremd ist und ich mich dort so gar nicht zu Hause fühle. Sorry!

https://jenniferportermusic.com/

NAPOLEON MURPHY BROCK & ENSEMBLE MUSIKFABRIK – Bad Doberan & Elsewhere (Label: Yatak Record, VÖ: 26.01.2024)

(jg) Ich weiß nicht warum, aber neuerdings werden bei mir auf facebook ständig Beiträge mit einem Bezug zu FRANK ZAPPA angezeigt. Vielleicht stecken auch Zuckerbergs Algorithmen hinter dieser Bemusterung, jedenfalls haben wir es hierbei tatsächlich mit einem ehemaligen Mitmusikers von Zappa zu tun, und bei dieser Platte handelt es sich um einen Konzertmitschnitt der Zappanale 2019 in technisch und spielerisch perfekter Qualität. Natürlich ist das Nerdmusik. Aber wem klassischer Jazz zu altbacken, QUEEN zu poppig, Prog-Rock zu langatmig und der typische Big Band-Sound zu strukturiert ist, wird hier seine reinste Freude haben.

https://www.musikfabrik.eu/de/klang-bild/cds/frank-zappa-bad-doberan-elsewhere/

SONS OF ALPHA CENTAURI – Pull (Label: Exile On Mainstream, VÖ: 28.03.2024)

(jg) Das ist schon interessant: da ist eine britische Band bereits seit 2001 mit einer Mischung aus Post-Rock, Post-Metal und Stoner Rock rein instrumental unterwegs, und dann zaubern sie auf ihrem vierten Album plötzlich einen Sänger hervor, bei dem es sich um keinen geringeren als Jonah Matranga handelt, der um die Jahrtausendwende herum mit bedeutenden Emo-Bands wie NEWENDORIGINAL, FAR und ONELINEDRAWING aktiv war. Hinzu kommt ein neuer Drummer, der zuvor u.a. bei der Postcore-Band WILL HAVEN aktiv war. Die Kombi passt ziemlich gut und erinnert mich an eine schöne, wenngleich etwas aus der Zeit gefallene Alternative Rock-Mischung aus Bands wie TOOL, QUICKSAND und HANDSOME. Welcome back to the 90s!

https://sonsofalphacentauri.bandcamp.com/

SRDJAN IVANOVIC – Modular (Label: Rue Des Balkans, VÖ: 16.02.2024)

(jg) Ein Album, wo im Opener eine Flöte als melodieführendes Instrument im Mittelpunkt steht, gibt es bei blueprint auch nicht allzu oft. Dabei ist Srdjan gar kein Flötist, sondern Schlagzeuger und in dieser Funktion mit den diversesten Ensembles schon quer durch die Welt gereist. Auf seinem neuen Album vermischt er mit seinem Quartett östliche Rhythmen aus seiner Heimat, dem Balkan, mit westlichen Hörgewohnheiten aus den Genres Jazz und Big Band. Das Ergebnis klingt zwar ungewöhnlich, aber auch überraschend fresh und nicht im Ansatz angestaubt.

https://srdjanivanovic.bandcamp.com/album/modular

VOYAGER X – Magic (Label: Dr. Music Records, VÖ: 22.03.2024)

(jg) Manchmal wundern wir uns in der Blueprint-Redaktion schon, wie unendlich groß das Budget mancher Promoagentur zu sein scheint, bzw. wie wenig sie vorab selektieren, welche Magazine sie mit welcher Musik bemustern. Ansonsten hätte ihnen auffallen dürfen, dass es seit Andreas Schab (also seit ca. 10 Jahren) keinen Metal-Fan mehr unter unseren Schreibern gibt. Wer aber Lust auf klassischen Heavy Metal / Melodic Rock im Stil von JUDAS PRIEST und IRON MAIDEN (präziser kann ich es leider nicht einsortieren) hat, oder regelmäßig aufs Wacken Open Air geht, kann hier ja mal reinhören.

https://voyager-x.de/