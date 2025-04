ORANGE BLOSSOM SPECIAL 2025

Im ostwestfälischen Beverungen findet alljährlich hinter der Glitterhouse-Villa das Orange Blossom Festival statt. Wo andere Festivals stets mit steigenden Zuschauerzahlen prahlen, bleibt es hier klein und beschaulich. Oder, wie es auf der labeleigenen Homepage heißt: „mehr denn je eine Herzensangelegenheit.“

Wenn man ehrlich ist, hat das Orange Blossom auch mehr den Charme einer amtlichen Gartenparty. Die Bühne befindet sich direkt neben der Terrasse, die dann wiederum als eine Art VIP-Areal für die Betreiber, ihre Freunde und die Bands dient. Auf 3.500 Zuschauer ist das Festival begrenzt, das sich etwa mittig zwischen Göttingen, Kassel und Paderborn direkt neben der Weser befindet. Bereits zum 27. Mal findet das Orange Blossom Special in diesem Jahr statt und lockt regelmäßig Indiefans nicht nur aus dem Umland an, die zumeist gleich ihre ganze Familie mitbringen. Nicht umsonst sprach auch der Rolling Stone vom „besten kleinen Festival der Welt“.



Musik: BELA B FELSENHEIMER, BOTICELLI BABY, CARI CARI, DAILY THOMPSON, DYLAN LEBLANC, EGYPTIAN BLUE, ENGIN, GARDENS, GOOD LOOKS, GRILLMASTER FLASH & THE JUNGS, JESPER MUNK, KING HANNAH, MARATHON, PERSONAL TRAINER, RANDALE, SCHRENG SCHRENG & LA LA, SHIRLEY HOLMES, SMILE, SOFT LOFT, STEREO NAKED, STINA HOLMQUIST, SURPRISE ACT, SUZAN KÖCHER’S SUPRAFON, THE PIGHOUNDS, THORSTEN NAGELSCHMIDT, TOMMY & THE TELEBOYS, ULI SAILOR, WILLOW PARLO

Datum: 06.06.-08.062025

Ort: Glitterhouse Garten, Beverungen

Zuschauer: ca. 3.500

Tickets: https://orangeblossomspecial.de/