HAMMERHEAD – Nachdenken über Deutschland

Kaum eine andere deutschen Punk- oder Hardcore-Band polarisiert dermaßen wie HAMMERHEAD. Für die einen sind sie einfach nur ein Haufen affektierter Prolls, die krampfhaft versuchen, das Provokationspotential, das Punk in den 1980er Jahren innehatte, am Leben zu halten. Andere wiederum verehren sie schon fast abgöttisch für ihre nach außen getragene Kompromisslosigkeit und Fuck-Off Attitüde, bei der sie auch vor Seitenhieben in Richtung der eigenen Szene keineswegs zurückschrecken. EGOTRONIC hatten ihnen vor einigen Jahren mit „Die neue Hammerhead“ sogar ein komplettes Lied gewidmet. Nachdem sich die Euphorie ihres leider jüngst verstorbenen Sängers Torsun damals noch an der 2016 erschienenen EP „Opa war in Ordnung“ entladen hatte, gibt es mit „Nachdenken über Deutschland“ jetzt endlich auch wieder Backenfutter in Album-Länge. Wohlgemerkt ganze 28 (!) Jahre nach der letzten regulären Langrille! An Wucht haben HAMMERHEAD allerdings keineswegs eingebüßt: Songs wie „Kinderstrafe“, „Weg von da“ oder „Alle pissen an den Dom“ versohlen dir dermaßen den Hintern, dass es dich unvermittelt auf der Suche nach einer XXL-Dose Penaten-Creme in die Babyabteilung des örtlichen Drogeriemarkts verschlägt. Und auch wenn ich den großen Rummel, der um die Band betrieben wird, nie so richtig nachvollziehen konnte, tut es gut, einfach mal wieder so einen Klumpen Hass direkt in die Fresse gerotzt zu bekommen.

