DARLING WEST – Cosmos

Es nimmt nicht wirklich wunder, dass das neue bereits fünfte Album der Norweger:innen von DARLING WEST mit „Cosmos“ betitelt wurde. Werden sie doch allenthalben mit dem Begriff des Cosmic Folk in Verbindung gebracht, klingen sie doch sphärisch und sternenklar. Was DARLING WEST so gar nicht tun, ist nach Norwegen zu klingen. Vielmehr lassen sie jede Menge amerikanischer Einflüsse zu, mischen Pop mit Blues, Folk mit Americana und lassen so ein Konglomerat entstehen, das in der Lage ist, große Fröhlichkeit zu verbreiten, selbst wenn über your darkest day gesungen wird – denn auch an diesem gibt es Licht.

DARLING WEST können es zurückhaltend-zart, aber es auch krachen lassen und treffen auch die Töne dazwischen mit beneidenswerter Sicherheit. Das Ehepaar Kreken funktioniert hierbei als Keimzelle der Band, die ihre Ideen auf den Rest überlaufen lässt und so ein Gesamtkunstwerk mit vielen Facetten und aus vielen Stilrichtungen erzeugt. Ebenso abwechslungsreich wie der Kosmos da draußen, fordert auch „Cosmos“ zu dem ein oder anderen Flug heraus, um unentdeckte Ecken zu erkunden. Ich würde sagen, es lohnt sich! Norwegen – mal ganz anders.

