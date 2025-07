DARKONA – Encounter

Schaut man sich einmal genauer an, welche Personen sich hinter DARKONA verbergen, würde man vermutlich als allererstes auf eine Punk-Platte tippen. Denn Sänger Karl Nagel beispielsweise ist vielen als Mitbegründer der früheren Satire-Punk-Partei APPD oder Mitglied von Bands wie MILITANT MOTHERS und KEIN HASS DA ein Begriff, Gitarrist Mirco Berner spielt u.a. bei RAZZIA Gitarre, und Bassist Olaf Borchert sorgt derzeit mit seiner Band TAUBEN für Furore. Vor diesem Hintergrund ist es umso überraschender, dass der Punk auf „Encounter“ weitestgehend ausgespart wird. Stattdessen treibt sich das Album eher auf der sumpfigen Spielwiese zwischen Stoner Rock, Psychedelic und Post-Hardcore herum. Dass es sich dabei keineswegs um ein von langer Hand geplantes Projekt, sondern eher um ein spontane Zufallskonstellation handelt, beschreibt Karl Nagel auf seinem „Hackfleich“-Blog wie folgt: „Gut, dass manchmal Leute wie Mirco auftauchen, die mir nen Stapel Songs vor die Füße werfen und „Mach mal!“ sagen. In diesem Fall für mich ziemlich ungewohntes Zeugs – läuft unter dem Label „Stoner“, womit ich mich überhaupt nicht auskenne. Aber das kann auch mal ein Vorteil sein, weil man dann nicht die ewiggleichen Klischees übergroßer Vorbilder abreitet“. Womit er zugleich einen guten Punkt anspricht, denn ein konkreter Band-Vergleich zu DARKONA fällt mir spontan nicht ein. Die Songs klingen düster und melancholisch, vor allem in den instrumentalen Stücken baut sich mitunter eine ziemlich intensive Atmosphäre auf. In den etwas direkteren Songs wie „Useless“ und „Beautiful headlock“ fühlt man sich hingegen auch mal kurzzeitig an Grunge oder frühen 90er Jahre Indie erinnert. Auch wenn mich DARKONA mit dieser LP noch nicht vollständig überzeugen können – vor dem Hintergrund, dass sich die Protagonisten hier zum Teil ein gutes Stück aus ihrer musikalischen Komfortzone heraus gewagt haben, ist stellt „Encounter“ zumindest ein Achtungserfolg dar.

Meine Bewertung