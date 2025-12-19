BLECHREIZ – Live & loud

Bei dieser Platte kommen Erinnerungen hoch. Es dürfte locker 25 Jahre her sein, als ich die BLECHREIZ Live-CD „Schnaps oder Suppe“ in der Tonträgerabteilung einer großen Kaufhauskette erworben und in der Folgezeit ziemlich häufig gehört habe. Live zu Gesicht bekommen hatte ich die Berliner Ska-Band damals jedoch nie, denn zum Zeitpunkt des Tonträgererwerbs hatten sie sich bereits aufgelöst. Dieses Vergnügen sollte jedoch Jahrzehnte später folgen: 2008 gab es eine Reunion, die ich zunächst nur am Rande wahrgenommen habe. Doch spätestens seit den 2020er sind BLECHREIZ wieder äußerst umtriebig unterwegs. Insofern kann man „Live & loud“ quasi als eine Art Nachfolger zu „Schnaps oder Suppe“ verstehen. Selbst das „Official Bootleg“-Logo wurde von der damaligen CD übernommen und soll der Hörerschaft vermutlich signalisieren, dass man eigentlich gar nicht vorhatte, ein Live-Album aufzunehmen, sich dann aber doch ein ganzer Haufen Konzertmitschnitte von so guter Qualität angesammelt hat, dass es schade gewesen wäre, sie nicht zu nutzen. So stammen die hier enthaltenen Lieder letztendlich auch von zwei unterschiedlichen Shows: Die Tracks auf der A-Seite aus dem SO36 in Berlin, die auf der B-Seite aus der Alten Papierfabrik in Greiz (Thüringen). Im Direktvergleich mit der Live-Veröffentlichung von damals halten sich die Setlist-Überschneidungen erfreulicherweise in Grenzen – lediglich „Rude gangsters“, „Tequila“, „Gewalt regiert“ und „Sixteen pets“ finden sich auf dem aktuellen Werk wieder. Ergänzend dazu haben es neben Klassikern wie „Out tonight“, Loving couple“ und „James Bond“ auch eher selten gehörte Stücke wie das deutschsprachige „Zwei zum Preis von einem“ oder das aus den Anfangstagen der Band stammende „Man in the street“ aufs Vinyl geschafft. Insofern ist „Live & loud“ vor allem für ausgewiesene BLECHREIZ-Fans eine sehr spannende Angelegenheit, und auch als Souvenir vom Merch-Stand eignet sich die Platte vorzüglich. Denn im Live-Modus funktioniert Ska ja bekanntlich immer noch am besten.

