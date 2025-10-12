ANGRY YOUTH ELITE – Unite & fight (7″)

Zwei Jahre nach ihrem letzten Album „All riot“ melden sich ANGRY YOUTH ELITE mit vier neuen Songs zu Wort. Und sie haben eine klare Message für uns: „Unite & fight“! In Zeiten des globalen Rechtsrucks und multiplem Dauerkrisenmodus haben die sympathischen Ruhrpott-Boys die Zeichen der Zeit erkannt und rufen zum kollektiven Dagegenhalten auf. Auch „Love what you do“ und „No more fear“ ermuntern die Hörerschaft, unbeirrt den eigenen Weg weiterzugehen und der ganzen Scheiße um einen herum etwas entgegenzusetzen. Musikalisch energievoll und zugleich eingängig umgesetzt, wie man es bereits von der Band gewohnt ist. In „Bring back the 90s“ wird hingegen ein kurzer Abstecher Richtung Nostalgie gewagt, und ANGRY YOUTH ELITE lassen die Anfänge ihrer Punkrock-Sozialisation noch einmal Revue passieren. Vielleicht ist es nur ein Zufall, dass mich ausgerechnet dieser Track an MILLENCOLIN erinnert, möglicherweise ist es aber aufgrund des Themas auch genau so beabsichtigt. Wie dem auch sei – „Unite & fight“ ist eine EP, die mich voll und ganz überzeugen kann. Höchste Zeit, die Jungs auch mal wieder live zu sehen!

