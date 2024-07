AKNE KID JOE – 4 von 5

Das erste AKNE KID JOE-Album „Karate Kid Joe“ bestach durch seinen schnoddrigen Überraschungseffekt, der Nachfolger „Die große Palmöllüge“ wusste mit haufenweise großartigen Songs zu begeistern, und auf seiner letzten LP „Die Jungs von AKJ“ hat das Punk-Quartett aus Nürnberg seinen Stil durch das Feinjustieren diverser kleiner Stellschrauben quasi perfektioniert. Den neusten Streich „4 von 5“ könnte man hingegen als Stagnation auf hohem Niveau bezeichnen, wenngleich dies möglicherweise etwas zu negativ anmutet. Denn bevor hier jemand etwas in den falschen Hals bekommt: „4 von 5“ ist durchaus ein gutes Album, und Songs wie „Self-titled“, „Vintage Store“ oder „Lass die Band auflösen, aber vorher noch ein Weihnachtsalbum rausbringen“ stehen den Highlight-Stücken der vorhergegangenen Veröffentlichungen objektiv betrachtet in nichts nach. Aber wo man damals vielleicht noch dachte „Haha, großartig, was für eine geniale Idee!“ sagt man sich nun möglicherweise eher „Joa, nicht schlecht, halt ein typischer AKNE KID JOE-Song…“. Aber das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache, wenn eine Band permanent auf so hohem Niveau abliefert. Wobei – einen Reggae-Song wie „Wer hat die Telefonnummer von Bobby McFerrin?“ kannte man in dieser Form noch nicht von der Band. Mal schauen, ob das nächste Album wieder mehr Überraschungen bereithält.

Meine Bewertung