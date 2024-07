V.A. – Ska…Ska…Skandal! Vol. 7

Der musikhistorische Stellenwert des allerersten „Ska…Ska…Skandal!“-Samplers dürfte weitestgehend unbestritten sein: Im Jahr 1989 war die Compilation hierzulande so etwas wie die Initialzündung für die (bis dahin auf europäischer Ebene lediglich in Großbritannien populäre) Ska-Musik und bot den darauf vertretenen deutschen Ska-Pionieren quasi ein erstes Sprungbrett für ihre späteren Werdegänge. Anlässlich des 35jährigen Jubiläums dieser wegweisenden Zusammenstellung schmeißt das Label Pork Pie nun den mittlerweile siebten Teil der Serie auf den Markt, welcher dem Vernehmen nach ausschließlich exklusive Songs enthält. Erstaunlicherweise sind hierbei immer noch eine ganze Reihe an Namen vertreten, die bereits die LP-Rillen des ersten Teil gefüllt haben: THE BUSTERS (mit einem Song auf Spanisch!), EL BOSSO & DIE PING PONGS, BLECHREIZ, SKAOS und NO SPORTS existieren tatsächlich bis heute oder haben sich zumindest inzwischen wieder zusammengefunden. Auch Interpreten wie BLUEKILLA, DR. RING DING oder THE CLERKS muss man Offbeat-Kenner*innen nicht mehr groß vorstellen, während andere Formationen wie TIGHTEN UP, MAGIC TOUCH oder THE SLAPSTICKERS zumindest mir bislang noch kein Begriff waren, sich aber keineswegs hinter dem Rest der Meute verstecken müssen. Mein persönliches Highlight sind allerdings DR. WOOGLE & LOCK DOWNERS, die mit einem äußerst geschmeidigen Cover von GREEN DAYs „Basket case“ überraschen. In diesem Sinne: Pick it up!

Meine Bewertung