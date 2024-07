EASTIE RO!S – s/t

Die BEATLES hatten ihr weißes Album, METALLICA hatten ihr schwarzes Album – die EASTIE RO!S hingegen haben sich mit dieser Veröffentlichung den Traum eines braunen Albums erfüllt. Bereits die beiden letzten Veröffentlichungen „Achtung, Stress!“ und „The Peel Sessions“ der Berliner gefielen mir ausgesprochen gut, und an diese knüpft das neue Werk erwartungsgemäß an. Das bedeutet konkret: 13 sarkastische Stimmungshits, stilistisch irgendwo zwischen klassischem 77er Punkrock und den Anfangstagen des Ratinger Hofs (R.I.P.) verhaftet. In Sachen Songwriting hat sich das Trio hingegen weiterentwickelt. So wirkt das neue Material auf mich nicht nur kompositorisch ausgereifter, sondern auch eingängiger als die früheren Platten. Außerdem bilde ich mir ein, in Stücken wie „Brechreiz“ oder „Secret love“ ein leichtes GOLDENEN ZITRONEN-Aroma herauszuschmecken, welches mir in der Vergangenheit so noch nicht aufgefallen ist. Auch wenn die EASTIE RO!S mit diesem farbcodierten Album im Gegensatz zu den beiden eingangs erwähnten Formationen vermutlich keine Musikgeschichte schreiben werden, sollten sich die Punkrocker*innen unter euch diesen Leckerbissen nicht entgehen lassen.

