13 YEAR CICADA – 13YC

Was für ein Brett von einem Album! Ich habe nichts erwartet, als ich die Platte auf den Plattenspieler legte, und war zu Beginn auch etwas ratlos (das steinige und graue Plattencover unterstrich das noch), wo die Musik hinwill. Aber nachdem zwei Minuten vergangen sind und das Schlagzeug einsetzt, ist man sofort drin in diesem hypnotischen Sog. „It’s a trip“, schreibt die Band dazu selbst auf Bandcamp, und nichts trifft es besser.

Auf insgesamt vier Songs, die alle um die 7 bis 11 Minuten lang sind, entfaltet sich geiler Post-Rock, der in Elektro und Noise wildert. Dazu gibt es viele Wiederholungen: Allein im ersten Lied „Mirror“ wird in den letzten vier Minuten die Textzeile „If you can’t see my mirrors I can’t see you“ immer wiederholt – durchgehend. Nur die Instrumente werden immer schneller und härter. Was für ein geiles Stück! Allein für diesen Song lohnt sich der Kauf.

Die anderen Stücke fallen dagegen etwas ab, aber immer noch auf hohem Niveau. „Chewing Gum“ fängt mit Geräuschen an, die mich an eine laute Fabrik denken lassen – ich habe sofort den Björk-Film „Dancer in the Dark“ im Kopf. Das mag zu Beginn etwas anstrengend anzuhören sein, aber nach drei Minuten kommt ein Break, hauchender Gesang setzt ein und es wird melodiöser.

Zum Abschluss gibt es dann noch mit „Lighter“ (welch trügerische Bezeichnung) ein zu Beginn groovendes Monster, bevor der Song nach zwei Minuten kippt und einem erst mal zwei Minuten Ruhe gegönnt werden, ehe am Ende Noise und Geschrei die Oberhand gewinnen.

Für mich wirklich eine sehr positive Überraschung. Trifft bestimmt nicht den Geschmack von allen, aber Musiknerds und allen die auf Post-Rock stehen, sei dieses Album wärmstens empfohlen. Übrigens erinnert mich der Gesang von Sängerin Zooey Agro – und ein klein wenig auch die Musik – an Lali Puna, die nach The Notwist wohl bekannteste Band, die Ende der 90er aus Weilheim kam.

Natürlich schreit diese Musik nur so nach einer Live-Show. Und alle Berliner*innen können sich freuen, denn die Band spielt dort am 30. Oktober eine Release-Show (Neue Zukunft Berlin). Schaut vorbei!

Meine Bewertung