WISECRÄCKER – Vida en Color

In den Nullerjahren zählten WISECRÄCKER zu den umtriebigsten Ska-Bands Deutschlands. Die Hannoveraner veröffentlichten zu jener Zeit nicht nur mehrere Alben, sondern strapüazierten auch regelmäßig den Tourbus, wobei sie es schließlich sogar bis in die USA und nach Argentinien schafften. Acht Jahre nach ihrer letzten EP (bzw. sogar 13 Jahre nach ihrem letzten Album) melden sich die Hannoveraner nun mit einem neuen Tonträger zurück. Und der hat es durchaus in sich! Zunächst fällt einmal die große Anzahl an deutschsprachigen Stücken ins Auge. Zwar fanden sich auf früheren Alben der Band auch immer mal wieder Lieder, die in der Heimatsprache gesunden wurden, doch auf „Vida en color“ halten sie sich mit englischsprachigen Stücken die Waage, während der Titeltrack als einziger spanischer Song aus der Reihe tanzt. Musikalisch bietet das neue Werk einen abwechslungsreichen Mix aus Third-Wave Ska und poppigem Punkrock, der mich insgesamt sehr an das letzte BUSTERS-Album erinnert. Wobei WISECRÄCKER in ihren Texten allerdings noch ein wenig pfiffiger sind und neben Party-Hymnen wie „Ska-DHS“ auch immer wieder pointierte politische Spitzen setzen. Interessant ist in dieser Hinsicht neben der Anti-Schwurbler-Hymne „Aluminiumallergie“ vor allem der Track „Manifest gegen die kapitalistische Gesamtscheiße“: Nachdem der Song zunächst wie eine nostalgische Sowjet-Verklärung anmutet, schlägt die Band in der dritte Strophe plötzlich einen Bogen und macht unmissverständlich deutlich, was sie von Putin und russischen Desinformationskampagnen hält. Nicht nur aufgrund solcher klaren Statements ein überraschend starkes Comeback!

