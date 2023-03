BEYOND THE LAMPLIGHT – Don´t forget to leave it all behind

Dass es sich bei BEYOND THE LAMPLIGHT um ein Projekt früherer LARRY AND HIS FLASK-Mitglieder handelt, hört man Liedern wie „The hill you choose to die on“, „Hiding the plain sight“ oder „Midnight sun“ relativ deutlich an. Allerdings sind die stilistischen Grenzen auf „Don´t forget to leave it all behind“ etwas weiter gesteckt, denn abgesehen davon, dass sich hier keineswegs auf akustische Instrumente beschränkt wird, wird dem Folk- und Americana-Sound auch noch eine große Ladung Indie-Punk beigemengt. Das erinnert an Künstler wie FRANK TURNER (der bei „Shelter“ übrigens auch als Gast mitwirkt), DAVE HAUSE oder THE GASLIGHT ANTHEM, was die Gesangsharmonien betrifft mitunter auch an MATT SKIBA beziehungsweise dessen ALKALINE TRIO. Selbst ein Melodycore-Punk Song wie „Halfhearted songs“ fügt sich wunderbar ins Geschehen ein, ohne aus der Rolle zu fallen. Was mir auf diesem Debüt-Album hingegen noch fehlt, sind ein paar heraus stechende Ohrwürmer, aber auch ohne diese kann man mit diesem Album definitiv eine gute Zeit haben.

