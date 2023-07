WEEKEND CIGARETTES – The chosen one

Das Artwork dieser Veröffentlichung lässt einen zunächst eine schlechte Hardrock-Kapelle vermuten, aber bekanntlich soll man ein Buch niemals nach seinem Cover beurteilen. Stattdessen liefern WEEKEND CIGARETTES auf „The chosen one“ ein High Energy Punkrock-Feuerwerk der altbewährten RISE AGAINST-Schule ab, und das mit einem Hit-Faktor, der dem der Melodycore-Institution aus Chicago in kaum etwas nachsteht. Songs wie „Your life is getting over“, „Over the lies“ oder „Box of milk“ überschlagen sich geradezu vor eingängigen Melodien und mitreißenden Singalongs, während in anderen Stücken wie „Come back home“ oder „Mars“ gelegentlich auch mal eine kleine Verschnaufpause eingelegt wird, ohne dass die Italiener dabei die politische textliche Komponente vernachlässigen. Richtig gut!

