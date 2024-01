VON HÖLLE – Unwelt

Deutschsprachiger Punk mit Eric Drooker-Artwork – da kommen einem spontan die guten, alten …BUT ALIVE in den Sinn. Aber um es gleich am Anfang schon mal klarzustellen: VON HÖLLE aus Magdeburg klingen weder so wie die Hamburger Punk-Legende, noch besitzen ihre Texte einen vergleichbaren politischen Tiefgang. Dennoch verfügt „Unwelt“ (nein, kein Schreibfehler!) über ein gewisses Etwas, das das Album von den meisten deutschen Punk-Veröffentlichungen der letzten Monate abhebt. Der Opener „Konfetti“ ist ein ziemlicher Hit, der direkt ins Ohr geht und die Stärken der Band gut auf den Punkt bringt: Melodisch, energievoll und mit mehrstimmigem Refrain geht es hier zur Sache. Für die Indie-Punk-Schublade zu bodenständig, für die Deutschpunk-Ecke zu emotional. Der Song „Dunkel in mir“ erinnert mich ziemlich stark an die längst verblichenen KOMMANDO KAP HOORN, während ich mir „Bei mir“ auch gut auf einem DUESENJAEGER-Album vorstellen könnte. Ungeachtet dessen kann man VON HÖLLE jedoch einen ziemlich eigenständigen Sound attestieren, für mich einer der Geheimtipps des Jahres 2023!

