Elbjazz 2024

Wie sinnvoll Kooperationen sein können, zeigt das Line-Up des diesjährigen Elbjazz-Festivals. Im Grunde hat man sich bereits von Beginn an recht offen gegenüber neuen Musikrichtungen gezeigt und vor allem für das Verschwimmen von Genregrenzen eingesetzt. So hieß es bereits in den Anfangstagen oft „Was hat das denn noch mit Jazz zu tun?“ Und das ist gut so, schließlich entwickelt sich alles weiter. Dass es sich bei Jazz ausschließlich um Musik für das Bildungsbürgertum handelt, wurde jedenfalls schon seit Beginn des Festivals vor 14 Jahren entschieden widerlegt.

Nachdem sich in den letzten Jahren vor allem Karsten Jahnke um das Booking gekümmert hat, ist nun außerdem FKP Scorpio mit eingestiegen und kümmert sich verstärkt um eine Öffnung in Richtung Rock/Pop. Bands wie JUNGLE, THE STREETS, BELLE & SEBASTIAN und FAITHLESS dürften sicherlich auch zu einer Verjüngung des Publikums führen. Doch auch klassische Jazzfans dürften mit Namen wie ED MOTTA, SCOTT HAMILTON und dem PABLO HELD TRIO auf ihre Kosten kommen, während Freunde des Modern Jazz sich über Acts wie EMIL BRANDQVIST TRIO, BADBADNOTGOOD und NUBIYAN TWIST freuen werden.

So verspricht das Festival am Hamburger Hafen auch 2024 wieder ein stilistisch offenes Festival zu werden – nicht nur für Jazzfans.

Musik: ALICE PHOEBE LOU, ALUNE WADE, ARC DE SOLEIL, ASAF AVIDAN, BADBADNOTGOOD, BELLE AND SEBASTIAN, BETTEROV, DINA ÖGON, ED MOTTA, EMIL BRANDQVIST TRIO, FAITHLESS, IDA SAND, ILARIA PILAR PATASSINI, ILGEN-NUR, JUDITH HILL, JUNGLE, KIT SEBASTIAN, L’IMPERATRICE, MARTIN KOHLSTEDT, MASAA, MOSES YOOFEE TRIO, NDR BIGBAND & LENINE & MARTIN FONDSE, NUBIYAN TWIST, PABLO HELD TRIO, PATRICE, ROCKET MEN, SCOTT HAMILTON, SHALOSH, ST. PAUL AND THE BROKEN BONES, THE STREETS, WARHAUS, …

Datum: 07./08.06.2024

Ort: Hamburger Hafen und umzu

Zuschauer: ca. 15.000

Tickets: https://www.elbjazz.de