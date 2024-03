Maifeld Derby 2024

Es gibt Festivals wie das Primavera Sound in Barcelona und Porto oder das Green Man Festival in Wales, die jedes Jahr durch ein geschmacksicheres Line-Up auffallen. Eigentlich muss man dort gar nicht warten, bis erste Bands bekanntgegeben werden – hier man man sich schon guten Gewissens vorab ein Ticket kaufen.

Ähnliches gilt für das Maifeld Derby, bei dem Timo Kumpf und sein Team jedes Jahr ein schönes Programm aus Newcomern und etablierten Namen zusammenstellen. Von Post-Punk über Indie, Elektro bis hin zu türkischem Psychedelic ist alles mit dabei. Was man hingegen nicht findet, ist langweiliger Mainstream, der oft die sonstigen Festivals auffüllt.

Bei der mittlerweile 13. Auflage des Maifeld Derby wird es übrigens eine kleine Änderung bei der Bühnenaufteilung geben: neben dem großen Palastzelt, dem chilligen Parcour d’amour und der großen Open Air Bühne wird in diesem Jahr eine kleine Open Air Bühne das Hüttenzelt ersetzen. Zudem wird es eine fünfte Bühne geben, zu der in Kürze weitere Infos bekanntgegeben werden. Hier zunächst das aktuelle Programm und weitere Infos:

Musik: ALTIN GÜN, ANGÈLICA GARCIA, ARC DE SOLEIL, BALMING TIGER, CHALK, CHELSEA WOLFE, CHOR FÜR MENSCHEN DIE NICHT SINGEN KÖNNEN, CLOTH, DIE VERLIERER, DRY CLEANING, EDWIN ROSEN, ENGLISH TEACHER, FAT DOG, FRANKIE STEW AND HARVEY GUNN, GLORIA DE OLIVEIRA, GRACE CUMMINGS, GRANDBROTHERS, HANIA RANI, HANNES WITTMER, HOLLY MACVE, IEDEREEN, ISOSCOPE, JOHN FRANCIS FLYNN, KIASMOS, KLAUS JOHANN GROBE, LAMBRINI GIRLS, LOLA YOUNG, MANNEQUIN PUSSY, MARIO BATKOVIC, MILDLIFE, MODESELEKTOR, NIEVE ELLA, NILS KEPPEL, ORACLE SISTERS, ORBIT, RÓISÍN MURPHY, ROOSEVELT, ROYEL OTIS, SEXTILE, SLOWDIVE, SOFT LOFT, SOPHIE MAY, SORRY3000, THE VACCINES, TO ATHENA, TROPICAL FUCK STORM, YEULE, ΣTELLA

Datum: 31.05-02.06.2024

Ort: Maimarktgelände, Mannheim

Zuschauer: ca. 15.000

Tickets: https://www.maifeld-derby.de