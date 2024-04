Draußen im Grünen 2024

Auch in diesem Jahr finden im August wieder diverse Konzerte und Spoken Word Veranstaltungen im Musikpavillon im idyllischen Planten un Blomen in Hamburg statt. Was zu Corona-Zeiten entstand, um Konzerte wieder möglich zu machen, hat auch in diesem Jahr weiter Fortbestand. Und wer in das Programm schaut, kann bereits den Terminkalender zücken, wurde doch auch 2024 wieder ein buntes, abwechslungsreiches Programm von OHA! Music zusammengestellt.



Bisher bestätigt:



01.08.2024 DOTA

02.08.2024 ORBIT

03.08.2024 DEKKER

05.08.2024 Marie Luise Ritter

08.08.2024 OK.DANKE.TSCHÜSS

09.08.2024 LAING

10.08.2024 KDK Stand Up

15.08.2024 TY SEGALL

16.08.2024 WILHELMINE

20.08.2024 ALLAH-LAS

21.08.2024 NATION OF LANGUAGE

30.08.2024 BODO WARTKE (ausverkauft)



Weitere Infos findet Ihr hier.