THE NONAME – Anti (7″)

Parallel zu ihrem dritten Album „Fortress besieged“ erscheint diese EP der chinesischen Streetpunks THE NONAME. Dreh- und Angelpunkt dieser 7inch ist der Joe Strummer Tribute-Song „Anti-“, der in gleich drei unterschiedlichen Versionen enthalten ist. Während es sich bei einer davon um die bereits vom Album bekannte Variante handelt, unterscheiden sich die anderen beiden Versionen durch zusätzliche Gesänge, die von internationalen Gästen beigesteuert wurde. Für eine davon konnte der von Bands wie OXYMORON und THE BAD CO. bekannte Sucker gewonnen werden, während bei der anderen am Ende des Tracks die Stimmen von Mitgliedern befreundeter Bands wie ACIDEZ, DISTURBANCE, HEROES 2 NONE, THE REBEL RIOT und anderen zu vernehmen sind, die laut Infoschreiben die antifaschistische/antirassistische Kernbotschaft des Liedes in möglichst vielen Sprachen zum Ausdruck bringen soll. Was in der Theorie durchaus interessant klingt, funktioniert meines Erachtens in der Praxis jedoch eher mittelprächtig, denn im Endeffekt muss man schon ziemlich genau hinhören, um die feinen Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen herauszuhören. Dafür gibt es auf der B-Seite immerhin noch eine recht gelungene Cover-Version von MOTÖRHEADs „Shine“ zu hören. Dennoch dürfte diese Veröffentlichung vor allem für Fans und Sammler*innen interessant sein, während der Rest mit dem Eingangs erwähnten Longplayer besser beraten sein dürfte.

