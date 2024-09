THE NONAME – Fortress besieged

Nachdem vor gut drei Jahren anlässlich des 20jährigen Bandjubiläums hierzulande bereits eine Best of-Compilation von THE NONAME erschienen ist, erblickt nun endlich auch ein komplett neues Album der China-Punks das Licht der Welt. Der gemeinsame Nenner der insgesamt 12 Songs heißt nach wie vor Streetpunk, wenngleich „Fortress besieged“ diesen in ziemlich unterschiedlichen Varianten parat hält. Dies spiegelt sich auch in der erlesenen Auswahl an internationalen Gästen wieder, die von den mexikanischen Hardcore-Punks ACIDEZ über die spanische Oi!-Institution NON SERVIUM, die französischen Powerpop-Punkrocker THE CHOICES oder die finnischen PERKELE bis hin zu der amerikanischen Ska-Formation BIG D & THE KIDS TABLE reicht. Dementsprechend abwechslungsreich klingt das Album auch. „Anti-“ erinnert mich nicht nur aufgrund seines Namens an ANTI-FLAG, stellt inhaltlich jedoch eine Ode an Joe Strummer dar. Dessen Band THE CLASH dürfte wiederum für das Stück „I believe in chaos“ Pate gestanden haben, während andere Songs wie „Sit down“ oder „One shot“ weniger hymnisch daherkommen, sondern in bester Hardcore-Manier aus den Boxen ballern. Das dieser Mix funktioniert liegt nicht zuletzt daran, dass THE NONAME ein gutes Händchen für´s Songwriting zu scheinen haben und wirklich jeder Song aus seine Art zu überzeugen weiß. Unbedingt mal reinhören!

