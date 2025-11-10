THE COCKHEADS – Vorwärts

Ziemlich genau zwei Jahre nach ihrer letzten Veröffentlichung „Cockphonie“ legen THE COCKHEADS mit „Vorwärts“ nun einen weiteren Tonträger nach. Gewisse Parallelen sind dabei nicht von der Hand zu weisen: Wieder erscheint die Platte als einseitig bespieltes 12“-Vinyl, wieder ist das Artwork komplett in der Farbkombination schwarz, weiß & pink gehalten. Und natürlich bleiben die Hahnenköpfe (oder was dachtet ihr, was der Bandname bedeuten so?!) auch ihrem Sound treu. Mit Gitarrenriffs, die meist nur aus 2-3 Akkorden bestehen und einer angemessenen Portion Rotzigkeit bilden Songs wie „Halt´s Maul“, „Nicht gesehen“ oder „DDR“ eine Melange aus traditionellem 77er Punkrock und NDW-beeinflusstem Deutschpunk. Frei nach dem Motto „So wenig wie nötig, so energievoll möglich“. Ein weiterer Beweis, dass Leipzig in Sachen Punk-Musik längst auf Augenhöhe mit Hamburg und Berlin unterwegs ist.

Meine Bewertung