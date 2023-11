SENDESCHLUSS – Bavarian wasted youth

Da sind ja wieder, die Jungs mit dem Esel-Faible! Nachdem SENDESCHLUSS letztes Jahr erst mit „In the sign of Esel“ ihr letztes Album veröffentlich haben, legen sie mit „Bavarian wasted youth“ nun schon wieder ein halbes Dutzend neue Songs vor. Hierbei handelt es sich jedoch um keine alltägliche Veröffentlichung, sondern sie bedienen sich auf diesem Tonträger im Gegensatz zu ihren früheren Veröffentlichungen durchgängig des bayrischen Dialekts. Da legst di nieder! Entsprechend gewöhnungsbedürftig klingen Stücke wie „Gmiatlichkeit“ oder „Candle Light Brotzeit“ in meinen norddeutsch gepolten Ohren. Wobei der musikalische Unterbau streckenweise durchaus ansprechend ist und weniger glattgebügelt wirkt als beispielsweise bei den österreichischen Mundart-Kollegen von TURBOBIER. So kann mich vor allem der Titeltrack als wuchtiges Hardcore-Punk-Brett durchaus überzeugen, und auch die Idee, den VOLXSTURM-Gassenhauer „Bi uns to Hus“ auf Bayrisch zu intonieren, hat durchaus ihren Charme. Dennoch ist zu vermuten, dass die Resonanz auf „Bavarian wasted youth“ jenseits des Freistaats eher überschaubar ausfallen wird.

