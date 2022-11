BOCKWURSCHTBUDE – Sippenhaft

Oh, die gute, alte BOCKWURSCHTBUDE! Gibt es die immer noch, oder wieder? Früher ist einem die Punk-Band aus Frankfurt a. d. Oder ständig auf irgendwelchen CD-Samplern über den Weg gelaufen, wobei sie dort allerdings vor allem durch eine, nun ja, her rudimentäre Aufnahmequalität aufgefallen sind. Auf dem neuen Werk „Sippenhaft“ ist von diesem früheren klanglichen Defizit zum Glück nicht mehr viel übriggeblieben, denn die neuen Aufnahmen haben ordentlich Druck, sind aber zugleich alles andere als überproduziert. Auch was die musikalische Seite betrifft klingen BOCKWURSCHTBUDE mittlerweile irgendwie kraftvoller und rotziger als ich es in Erinnerung habe. Hier wird straighter Pogo-Punk abgeliefert, der eindeutig besser im (ehemals) besetzten Haus oder in der linksalternativen Kneipe, als im städtischen Jugendzentrum aufgehoben ist. Mir kommen spontan Bands wie MISSSTAND, POPPERKLOPPER oder ALARMSIGNAL in den Sinn, stellenweise aber auch die frühen DRITTE WAHL („Dieser Weg“). Gefällt mir alles in allem überraschend gut und ist als leckerer Fast Food-Snack für Deutschpunk-Gourmets durchaus zu empfehlen!





Bewertung: 7/10 Veröffentlichungsdatum: 02.12.2022