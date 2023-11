DER FRISBEE MAUL – Piet

Erstmal herzlichen Glückwunsch zum schwachsinnigsten Bandnamen seit Langem! Oder müsste es vielmehr Künstlername heißen? Denn immerhin ist DAS FRISBEE MAUL zwischenzeitlich zu einem Solo-Projekt geschrumpft. Anyway – die Aufnahmen auf „Piet“ sind jedenfalls bereits im Jahre 2010 in der alten Gruppenkonstellation entstanden und wurden nun nach all dieser langen Zeit erstmalig auf Tonträger gepresst. Der Opener „Le Thargie“ erinnert mich irgendwie an die WOHLSTANDSKINDER, wobei auf CD-Länge betrachtet auch eine ÄRTZE-Sozialisation der Beteiligten nur schwer zu leugnen sein dürfte. Demzufolge gibt es auf „Piet“ unbeschwerten und inhaltlich oftmals augenzwinkernden deutschsprachigen Pop-Punk zu hören, dessen größte Besonderheit wohl im Einsatz eines Pianos liegen dürfte. Das funktioniert streckenweise überraschend gut, wird für meinen Geschmack aber gerade zum Ende des Albums hin dann doch etwas zu penetrant. Insofern ist „Piet“ in seiner Gesamtheit ein eher durchwachsenes Album, das jedoch definitiv seine guten Momente hat.

Meine Bewertung